Bei neuer Gewalt im besetzten Westjordanland haben israelische Soldaten palästinensischen Angaben zufolge zwei junge Palästinenser erschossen. Die beiden Todesopfer seien 15 beziehungsweise 19 Jahre alt gewesen, meldete die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur Wafa am Montag. Ein anderer 15-Jähriger ⁠wurde demnach verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das israelische Militär teilte mit, Soldaten hätten auf drei Personen geschossen, die mit Brandsätzen und ‌brennenden Reifen eine jüdische Siedlung attackiert ‌hätten. Die Vereinten Nationen betrachten die israelischen Siedlungen als völkerrechtswidrig sowie als Haupthindernis für eine Friedenslösung ‌und eine palästinensische Staatsgründung.