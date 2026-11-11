Extremistische israelische Siedler haben in der Nacht zu Mittwoch das palästinensische Dorf Luban al-Scharkija im Norden des von Israel besetzen Westjordanlands angegriffen. Dabei setzten sie laut örtlichen Medienberichten rund 100 Autos, dutzende Olivenbäume sowie ein Lagerhaus in Brand. Durch den Brand sei zudem die Stromversorgung unterbrochen worden.

In sozialen Netzwerken verbreitete Aufnahmen zeigen einen Großbrand, der von palästinensischen Zivilschutzkräften gelöscht wird. Nach palästinensischen Angaben waren Teams aus fünf benachbarten Orten im Einsatz. Der Schaden wird nach Angaben des Dorfratsvorsitzenden auf rund eine Million Schekel (281.000 Euro) geschätzt, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete. Mehrere Anwohner erlitten demnach Rauchvergiftungen.

Bereits Anfang Oktober waren extremistische Siedler in den palästinensischen Ort eingedrungen und hatten dutzende israelische Fahnen um ein palästinensisches Straßencafé an der Hauptverkehrsstraße zwischen den Städten Nablus und Ramallah angebracht. Die dicht gedrängten Fahnenstangen blockierten den Zugang zu dem Geschäft, dessen Besitzer der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) sagte, die Siedler kontrollierten in regelmäßigen Abständen, dass die Fahnen weiterhin stehen. Wenige Tage später zerstörten Berichten zufolge israelische Bulldozer rund 200 erntereife Olivenbäume.