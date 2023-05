Bei einem israelischen Militäreinsatz in Nablus im besetzten Westjordanland sind am Donnerstag drei Mitglieder der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas getötet worden . Hamas bestätigte, es handele sich um Mitglieder der Gruppierung. Sie seien verantwortlich für einen Anschlag, bei dem im vergangenen Monat drei israelische Frauen getötet worden waren. Es handelte sich dabei um eine Mutter und zwei Töchter, die aus Großbritannien stammten. Die Männer hätten sich in einer Wohnung in der Altstadt von Nablus versteckt gehalten, teilte der israelische Inlandsgeheimdienst mit. Auf der Basis von Geheimdienstinformationen seien Kämpfer von Schin Bet und Soldaten in die Wohnung eingedrungen. Bei einem Schusswechsel seien die Hamas-Mitglieder getötet worden. Hamas nannte die Männer "Helden des Widerstands" und kündigte Vergeltung für ihre "kriminelle Tötung und Rache für das Blut der Märtyrer" an.