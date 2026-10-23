Nach einem Angriff im Westjordanland mit mehreren Verletzten und kurz vor der Parlamentswahl in Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine Abriegelung des Palästinensergebiets in Aussicht gestellt. Netanjahu habe Israels Sicherheitskräfte angewiesen, sich auf die Abriegelung des gesamten Westjordanlands vorzubereiten, hieß es in einer Mitteilung seines Büros. Gemeint ist, dass alle Übergänge zu dem Palästinensergebiet geschlossen werden.

Nach einer Lagebesprechung unter anderem mit Verteidigungsminister Israel Katz und Generalstabschef Eyal Zamir habe Netanjahu bereits angewiesen, die Stadt Hebron abzuriegeln, hieß es weiter.

Am Morgen war es zu einem Angriff mit Schusswaffen in der Nähe von Hebron im Westjordanland gekommen. Dabei wurden israelischen Angaben zufolge mehrere Israelis durch zwei Palästinenser teils lebensgefährlich verletzt. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden getötet.

Nach dem Schusswechsel bewachen israelische Soldaten die nördliche Zufahrtstraße nach Hebron. Mamoun Wazwaz/IMAGO/Anadolu Agency

Die Sicherheitskräfte hätten dadurch einen „schweren Anschlag“ verhindert, sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros weiter. Israels Einsatzkräfte führen demnach „umfangreiche Verhaftungswellen“ durch. „Wir werden die Hamas-Terroristen und ihre Auftraggeber überall und jederzeit verfolgen.“ Ob die beiden mutmaßlichen Täter Mitglieder der Hamas waren, ist noch unklar.

Abriegelung des Westjordanlands ist vor Wahlen nicht ungewöhnlich

Es wäre nicht ungewöhnlich, wenn Israel das Westjordanland vor der Wahl abriegeln würde. In vier Tagen sollen die Menschen in Israel ein neues Parlament wählen. Der Konflikt mit den Palästinensern ist ein wichtiges Wahlkampfthema. Rechte Politiker versuchen bei ihrer Wählerschaft zu punkten, indem sie ein hartes Vorgehen gegen palästinensische Gewalt versprechen. Die zunehmenden Angriffe radikaler israelischer Siedler auf Palästinenser im seit 1967 durch Israel besetzten Westjordanland thematisieren sie dagegen kaum.

Laut Umfragen könnte es bei der Wahl am Dienstag sowohl für das Lager des amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu als auch für die Opposition schwierig werden, eine Mehrheit zu sichern.