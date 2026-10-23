Nach einem Angriff im Westjordanland mit zwei getöteten Soldaten hat Israel die Abriegelung des Palästinensergebiets angekündigt. Zudem drohte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit einem Großeinsatz im Westjordanland. Er habe mit Verteidigungsminister Israel Katz einen Einsatz ins Auge gefasst, der nach seinen Worten in seiner Größenordnung seit dem Sechs-Tage-Krieg von 1967 beispiellos wäre, erklärte Netanjahu. Die Armee sei einsatzbereit; über den Zeitpunkt werde noch entschieden, die Vorbereitungen liefen jedoch.

Zuvor hatte das Büro des Regierungschefs mitgeteilt, dass Netanjahu Israels Sicherheitskräfte angewiesen habe, sich auf die Abriegelung des gesamten Westjordanlands vorzubereiten. Gemeint ist, dass alle Übergänge zu dem Palästinensergebiet geschlossen werden. Nach einer Lagebesprechung unter anderem mit Verteidigungsminister Katz und Generalstabschef Eyal Zamir habe Netanjahu bereits angewiesen, die Stadt Hebron abzuriegeln, erklärte das Büro. Laut Netanjahu will Israel eine Ausweitung der Maßnahmen auf weitere Städte prüfen.

Nach dem Schusswechsel bewachen israelische Soldaten die nördliche Zufahrtsstraße nach Hebron. Foto: Mamoun Wazwaz/Anadolu Agency/Imago

Am Morgen war es zu einem Angriff mit Schusswaffen in der Nähe von Hebron gekommen. Dabei wurden israelischen Militärangaben zufolge zwei Soldaten getötet und drei weitere verletzt. Die zwei mutmaßlich palästinensischen Täter wurden getötet. Bei den Angreifern soll es sich nach offiziellen Erkenntnissen um zwei 27-jährige Männer aus Hebron handeln. Die Sicherheitskräfte hätten einen „schweren Anschlag“ verhindert, sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros. Israels Einsatzkräfte führen demnach „umfangreiche Verhaftungswellen“ durch. „Wir werden die Hamas-Terroristen und ihre Auftraggeber überall und jederzeit verfolgen.“ Ob die beiden mutmaßlichen Täter Mitglieder der Hamas waren, ist noch unklar.

Staatspräsident Isaac Herzog verurteilte den Anschlag. Für die Verletzten, die sich teils in sehr ernstem Zustand befänden, hoffe er auf vollständige Erholung. Herzog betonte, Israel sei weiterhin einer anhaltenden Terrorbedrohung ausgesetzt, die jederzeit entschlossenes Handeln erfordere.

Generalstabschef Zamir teilte nach einem Besuch am Ort des Geschehens mit, erste Untersuchungen deuteten darauf hin, dass die Angreifer zu einem Anschlag auf israelische Zivilisten unterwegs gewesen seien. „Wir werden entschlossen handeln, alle Beteiligten verfolgen und erreichen.“ Die Armee sei in höchster Alarmbereitschaft. „Wir werden weiterhin zuschlagen und überall dort proaktiv handeln, wo es nötig ist“, bekräftigte Zamir.

Netanjahu kündigte als unmittelbare Maßnahmen an, dass die israelische Armee nach dem Vorbild früherer Einsätze in Flüchtlingslagern in Viertel vordringen werde, aus denen die Angreifer gekommen seien. Außerdem sollten Häuser evakuiert und systematisch durchsucht werden. Ziel sei es, Waffen zu beschlagnahmen und terroristische Infrastruktur zu zerstören.

Abriegelung des Westjordanlands ist vor Wahlen nicht ungewöhnlich

Israel steht kurz vor der Parlamentswahl. Diese findet am 27. Oktober statt. Grundsätzlich wäre es nicht ungewöhnlich, wenn Israel das Westjordanland vor der Wahl abriegeln würde. Der Konflikt mit den Palästinensern ist ein wichtiges Wahlkampfthema. Rechte Politiker versuchen, bei ihrer Wählerschaft zu punkten, indem sie ein hartes Vorgehen gegen palästinensische Gewalt versprechen. Die zunehmenden Angriffe radikaler israelischer Siedler auf Palästinenser im Westjordanland thematisieren sie dagegen kaum. Laut Umfragen könnte es bei der Wahl sowohl für das Lager des amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu als auch für die Opposition schwierig werden, eine Mehrheit zu sichern.

Israel hat im Sechs-Tage-Krieg 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert und hält dieses Gebiet seither besetzt. Dort leben heute inmitten von drei Millionen Palästinensern rund 700 000 israelische Siedler.

Die Lage im besetzten Westjordanland hat sich seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg noch einmal verschärft. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden im Westjordanland seitdem mehr als 1100 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und Anschlägen getötet. Aber auch die Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser hat stark zugenommen.