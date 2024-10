Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mahnt eine engere Zusammenarbeit der Westbalkan-Staaten untereinander und deren weitere Heranführung an die Europäische Union an. „Wir können uns in Europa keine sicherheitspolitischen Grauzonen leisten“, sagte Baerbock zum Auftakt eines Treffens des sogenannten Berliner Prozesses. „Der westliche Balkan gehört zu Europa.“

Das Treffen auf Ebene der Außenministerinnen und Außenminister soll einen Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 14. Oktober in der Hauptstadt vorbereiten. Geplant sind in zwei Wochen mehrere Abkommen, die die Integration der sechs Westbalkan-Länder Serbien, Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Montenegro und Albanien weiter voranbringen sollen, darunter auch das Freihandelsabkommen Cefta. Allerdings haben zuletzt vor allem die Spannungen zwischen Serbien und Kosovo zugenommen, was Fortschritte blockieren könnte.

An dem Berliner Prozess beteiligt sind neben den Westbalkan-Staaten und Deutschland weitere EU-Länder wie Frankreich und Italien sowie Großbritannien.