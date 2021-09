Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht es als unbedingt notwendig an, die Westbalkan-Staaten in die Europäische Union zu integrieren. "Europa hat ein absolutes geostrategisches Interesse, diese Länder in die EU aufzunehmen", sagte die CDU-Politikerin am Montagabend in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Zuvor war Merkel mit Präsident Aleksandar Vučić zusammengetroffen. Die sechs Westbalkanstaaten Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Albanien und Kosovo streben eine EU-Mitgliedschaft an, müssen aber bis dahin noch viele Reformen durchlaufen. Der Weg sei ein langer, räumten Merkel und Vučić auf einer Pressekonferenz ein. Die Kanzlerin traf in Belgrad auch Vertreter der Zivilgesellschaft aus den Westbalkan-Staaten. Merkel fliegt am Dienstag nach Tirana weiter. Dort trifft sie die Regierungschefs der sechs Westbalkan-Staaten. Sie sei überzeugt, dass die Region in der europäischen Politik einen hohen Stellenwert habe, sagte sie in Belgrad. Vučić lobte die Kanzlerin, die in wenigen Wochen aus der Politik ausscheiden wird. "Bei ihr fanden wir immer ein offenes Ohr", erklärte er.