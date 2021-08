Bei einem Angriff auf einen Armeekonvoi im westafrikanischen Mali sind am Donnerstag mindestens elf Soldaten getötet worden. Die Militärfahrzeuge stießen zunächst auf einen Sprengsatz und wurden anschließend von unbekannten Tätern beschossen, wie die Armee mitteilte. Zehn weitere Soldaten seien verletzt worden, hieß es. Der Vorfall ereignete sich Nahe der Stadt Douentza im Zentrum des Landes. Welche Gruppe hinter dem Angriff steckte war zunächst unklar. In Mali und anderen Staaten der Sahelzone sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv, einige haben den Terrororganisationen Islamischer Staat (IS) oder al-Qaida die Treue geschworen. Deutsche Soldaten sind in Mali bei der EU-Trainingsmission EUTM und der UN-Truppe Minusma im Einsatz, die einen Beitrag zur Stabilisierung des Krisenstaates liefern soll. Bei einem Überfall im benachbarten Burkina Faso hatten militante Islamisten kurz zuvor staatlichen Medienberichten zufolge mindestens 47 Menschen getötet. Unter den Todesopfern seien 30 Zivilisten und 14 Soldaten, meldete die Nachrichtenagentur AIB. Bei einem Angriff auf ein Dorf in Niger waren Anfang der Woche auch 13 Kinder ums Leben gekommen. Kinder seien in der Region in "extremer Gefahr", erklärte die Unicef-Regionaldirektorin für Westafrika, Marie-Pierre Poirier.