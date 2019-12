Im westafrikanischen Burkina Faso sind über Weihnachten mehr als 130 Menschen bei schweren Kämpfen zwischen mutmaßlichen islamistischen Extremisten und der Armee getötet worden. Mindestens 35 Zivilisten kamen ums Leben. Zunächst attackierten die Dschihadisten laut Präsident Roch Marc Christian Kaboré an Heiligabend die Stadt Arbinda und einen Militärstützpunkt dort. Dabei starben sieben Soldaten, aber auch mehr als 80 der Angreifer und Dutzende Zivilisten. Die Extremisten fuhren ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in das Militärlager. Eine Taktik, die auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak eingesetzt hat. Zur gleichen Zeit griffen Kämpfer die Bevölkerung an. Unter den Opfern waren nach Angaben der Armee viele Vertriebene und Frauen, die beim Wasserholen getötet wurden.

Kaboré sprach von einem "barbarischen Angriff" und verhängte zwei Tage Staatstrauer. Die Weihnachtsfeierlichkeiten wurden abgesagt. In der Region kommt es immer wieder zu Angriffen radikalislamischer Gruppen. Doch handelt es sich bei dem Überfall auf Arbinda offenbar um den schwersten Anschlag seit dem Beginn der Terrorattacken im Jahr 2015. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand. In der Region sind mehrere Extremistengruppen aktiv, aber wenn es viele zivile Opfer gibt, übernehmen sie nur selten die Verantwortung. Am frühen Mittwochmorgen geriet dann eine Armeepatrouille bei Hallalé in der Sahel-Zone in einen Hinterhalt. Bei dem Gefecht wurden nach Medienberichten mindestens elf Soldaten und fünf Angreifer getötet. Mehrere Soldaten wurden auch Stunden später noch vermisst.

UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte die Tat scharf. Die UN unterstützten die Regierung von Burkina Faso und anderen Ländern in der Region, gegen Terrorismus und gewalttätigen Extremismus vorzugehen. Papst Franziskus sprach in seiner Weihnachtsansprache den Opfern der Gewalt sein Mitgefühl aus. Die Sahelregion mit Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Tschad und Niger erlebt derzeit einen scharfen Anstieg der Gewalt mit Hunderten Toten.