Militante Islamisten haben bei einem Überfall in Burkina Faso staatlichen Medienberichten zufolge mindestens 47 Menschen getötet. Unter den Todesopfern seien 30 Zivilisten und 14 Soldaten, meldete die Nachrichtenagentur AIB. Bei dem Angriff in der Nähe der Stadt Arbinda im Norden des westafrikanischen Landes seien zudem drei Kämpfer einer regierungstreuen Miliz umgekommen. Auch mindestens 58 Angreifer seien bei den anschließenden Kämpfen getötet worden, sagte ein Vertreter der Sicherheitsbehörden. Extremisten mit Verbindungen zu al-Qaida und der Islamisten-Organisation IS verüben häufig Angriffe im Norden Burkina Fasos und in den Nachbarländern Mali und Niger. In Niger haben Bewaffnete Anfang der Woche bei einem Angriff auf ein Dorf mindestens 37 Menschen getötet. Unter den Toten seien 13 Kinder und vier Frauen, erklärte das UN-Kinderhilfswerk Unicef in New York. Demnach attackierten nicht-identifizierte bewaffnete Gruppen das Dorf Darey-dey in der Region Tillabery. Unicef zufolge wurde das Dorf seit Beginn des Jahres bereits dreimal angegriffen. Kinder seien in der an Mali und Burkina Faso angrenzenden Region in "extremer Gefahr", erklärte die Unicef-Regionaldirektorin für Westafrika, Marie-Pierre Poirier.