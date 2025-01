Wahlkampf ist Hochsaison für Carsten Rosenau, Zeit für ein Interview bleibt dem 59-jährigen Geschäftsführer der Wesselmann-Werbung nur während einer Autofahrt. Alle Parteien rufen gerade nach seiner Hilfe, wollen Plakatflächen gemäß DIN-Norm 18/1 buchen: exakt 356 Zentimeter breit und 252 Zentimeter hoch – einen „Wesselmann“ eben. Der Begriff gehört längst zum Jargon von PR-Agenturen und Parteistrategen: Vor knapp 65 Jahren entwickelte das damalige Familienunternehmen die auffälligen Großplakate an Landstraßen und auf Verkehrsinseln. Konrad Adenauer und Willy Brandt waren 1961 frühe Kunden. Diesmal wirbt Rosenau, der vor mehr als 35 Jahren im Bochumer Betrieb als Plakatkleber anfing und seit 2017 Mitgesellschafter ist, für Olaf Scholz , Friedrich Merz und Konkurrenten. Trotz Instagram oder Tiktok, das Geschäft des obersten Wesselmanns boomt.

SZ: Herr Rosenau, seit wann rüsten Sie sich für die Neuwahlen: Seit dem Ampel-Aus am 6. November – oder erst seit dem 16. Dezember, als Kanzler Olaf Scholz offiziell das Vertrauen des Bundestags verlor?

Carsten Rosenau: Nein, ich wusste am Abend des 6. November, dass wir uns vorbereiten müssen auf Neuwahlen. Normalerweise benötigen wir dafür ein Jahr, jetzt bleiben noch sieben Wochen für den Wahlkampf. Das ist schwierig, aber die ersten Großplakate werden wir ab 6. Januar aufbauen.

Was genau sind Ihre Probleme?

Da geht es uns wie anderen Unternehmen auch: Wir kämpfen mit Arbeitskräftemangel. Und logistisch ist das eine Herausforderung. Wir arbeiten mit einem Netzwerk vieler, meist kleiner Partnerfirmen in ganz Deutschland, die meisten kennen wir seit mehr als 30 Jahren. Nur im Norden haben wir einen großen Partner, die Firma Hansen-Plakat deckt Hamburg und Schleswig-Holstein ab. Bundesweit sind für uns über hundert Firmen mit insgesamt über 170 Kolonnen im Einsatz, mit jeweils zwei, drei Mann. Unser Unternehmen selbst zählt nur um die 20 Mitarbeiter.

Ihr Wahlwerbe-Geschäft boomt – trotz aller Konkurrenz im Internet, trotz Websites oder sozialen Medien?

Was Sie sagen, denkt jeder. Aber unsere Großplakate sind ungebrochen ein attraktives Werbemittel. Und nachhaltig, im doppelten Sinn. Ökologisch, weil wir die alten Plakate recyceln und unsere Flächen-Tafeln immer wieder verwenden: Die bestehen aus einer feuerfesten Stahlkonstruktion und aus Sperrholzplatten, die sind fünffach verleimt. Die halten Jahrzehnte.

Und mit nachhaltig meinen Sie auch – der Wesselmann wirkt?

Genau, unsere Werbung wirbt sehr stark übers Unterbewusste. Das heißt, die Passanten oder Autofahrer nehmen die Großflächen am Straßenrand eher beiläufig wahr. Die Menschen werden unterbewusst informiert, das erzielt die Wirkung. Auch heute noch.

Sind alle Parteien bei Ihnen Kunden, linke wie rechte?

Ein Großteil aller Parteien – ja. Aber ich werde Ihnen jetzt keine einzelnen Parteien aufzählen.

Das heißt: mehr Parteien, mehr Kundschaft?

Das ist korrekt.

Kleben Sie auch für das Bündnis Sahra Wagenknecht? Oder für die AfD?

Das sage ich Ihnen nicht, das ist Betriebsgeheimnis. Nur so viel: Wir haben niemals links- oder rechtsextremistische Parteien als Kunden gehabt.

Ist Ihre Firma nach wie vor Marktführer?

Ja, es gibt kleinere Mitbewerber, aber wir sind absoluter Marktführer in diesem Geschäft. Mehr als neun von zehn der Großplakate, die vor dem 23. Februar aufgestellt werden, stammen von uns.

Vor 20 Jahren standen ungefähr 20 000 Wesselmänner an deutschen Straßen …

… ich schätze, dass es diesmal bundesweit über 40 000 sein werden.

Carsten Rosenau fing vor mehr als 35 Jahren als Plakatkleber anfing; seit 2017 ist er Mitgesellschafter der Firma Wesselmann Werbung. (Foto: privat)

Das Doppelte? Das lässt vermuten, dass die Parteien um jeden attraktiven Standort, um jede Verkehrsinsel, kämpfen.

Von den Städten und Gemeinden bekommen die Parteien zunächst ja Genehmigungen, wo sie ihre Großplakate aufstellen dürfen. Das variiert vor jedem Wahlkampf, das ist wie ein Flickenteppich, der sich ständig verändert. Diese Standorte registrieren wir digital auf unserem Server in Bochum und in unseren Apps. Dann machen wir eine Routenplanung und fahren die Ziele mit unseren Kolonnen an.

Und was machen Sie, wenn eine Stadt einen großen Standort auf mehrere Parteien mit je einem Stellplatz aufteilt: Wer kommt vorneweg, wer nach hinten?

Das ist ein riesiger Spagat, der da von uns gefordert wird, wenn die Ordnungsämter Standorte doppelt oder gar bis zu fünfmal zuweisen. Unsere Kolonnen behandeln alle Parteien gleich, wir gehen da wirklich völlig geschmacksneutral ran. Unsere Leute nehmen strikt das Plakat, was gerade oben liegt auf dem Wagen, und bei der nächsten Kreuzung ist dann eine andere Partei zuerst dran. Das geht strikt nach dem Zufallsprinzip, ohne politische Motive! Was zuerst aufgeladen wurde, wird als letztes aufgebaut. Alles andere wäre ungerecht.

Im Laufe jeder Kampagne müssen Sie ja öfter die alten Plakate einer Partei überkleben. Sie könnten auch sagen: Diesmal kommen die, die zuletzt vorn waren, mal nach hinten …

Um Gottes willen, dann hätten wir Chaos. Nein, eine einmal gebuchte Wesselmann-Fläche bleibt bei der Partei – von Anfang bis Ende. Alles andere würde zu bösem Blut führen. Dann wäre es nicht mehr Zufall, dann würde es Beschwerden hageln.

Macht es einen Unterschied, dass jetzt der heiße Wahlkampf in den kalten, nassen Winter fällt?

Natürlich, das ist eine riesige Herausforderung, auch mental. Für die meisten Menschen bedeutet Winter, dass sie mal zwei Stunden im Schnee romantisch spazieren gehen. Und sich danach mit einem heißen Kakao oder Tee aufwärmen. Für uns heißt Winter Knochenarbeit, von morgens bis abends bei widrigstem Wetter.

Und die Plakate kleben schlechter.

Genau, wir verarbeiten schließlich Papier. Und der Kleister wird mit Wasser angerührt. Ja, da ist Frostschutz drin. Aber das Ganze bleibt auf Wasserbasis. Sie können sich vorstellen, dass es bei Eis und Schnee wenig Spaß macht, im Wasser zu panschen. Wir kleben mit Gummihandschuhen, aber gegen Frost helfen die nicht. Und mit dicken Fäustlingen können Sie keine millimetergenaue Arbeit leisten.

Was kostet denn ein Wesselmann in diesem Wahlkampf?

Die Parteien zahlen eine Pauschale, inklusive Grundklebung, Umklebungen plus Abbau. Den konkreten Preis verrate ich nicht.

Vor 20 Jahren soll der Preis bei 500 Euro pro Wesselmann gelegen haben.

Das ist zu hoch gegriffen. Schon damals, und auch heute. Mehr sage ich nicht.

Einkalkulieren müssen Sie beim Preis auch, dass im Wahlkampf manche Wesselmänner beschädigt oder sogar zerstört werden. Gibt es Regionen, wo der Vandalismus besonders heftig zuschlägt?

Der Vandalismus ist allgemein höher in Ballungsgebieten als etwa auf dem flachen Land. Ja, es gibt Hochburgen des Vandalismus, aber das geht überall mal rauf und mal runter. Ich mache das nun schon seit über 35 Jahre und kann klar sagen: Das verändert sich ständig. Wo es letztes Mal mehr Ärger gab, kann das diesmal die netteste Ecke Deutschlands sein. Unterm Strich jedoch nehmen solche Zerstörungen zu.

Woran liegt das?

Das spiegelt wohl die politische Unzufriedenheit der Bevölkerung wider.

Ihre Wesselmänner bekommen zu spüren, dass die gesellschaftlichen Spannungen zunehmen?

Die Formulierung trifft es, leider. Dem sind wir ausgeliefert. Bei Schäden und Schmierereien informieren uns die Parteien, dann müssen wir überkleben. Das ist in der Pauschale enthalten. Und das wird mehr.

Im Europawahlkampf gab es Attacken auf Politiker beim Plakatekleben. Oder an Infoständen. Wurden Ihre Mitarbeiter auch angegriffen?

Pöbeleien sind vorgekommen, etwa Beschimpfungen aus dem fahrenden Auto. Aber das hielt sich in Grenzen. Übergriffe hatten wir bisher nie. Hoffen wir, dass das so bleibt.