Nur wenige Tage nach ihrer Gründung als Partei hat die Werteunion des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zwei im Rechtsaußen-Milieu prominente Mitglieder verloren. Am Montag erklärten sowohl Markus Krall als auch Max Otte ihren Austritt aus der erst am Samstag gegründeten Partei. Beide sind bekannte Gesichter mit großer Anhängerschaft in der rechtslibertären Blase der sozialen Medien.