Bei Beförderungen übergangen, bei Fortbildungen nicht beachtet oder gar nicht eingestellt: Diese Erfahrungen machen Frauen ab Mitte 40 verstärkt. Das zeigen mehr als 700 Fälle aus der Beratung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, wie die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman (Foto: dpa), am Donnerstag erklärte. Dass Frauen in dieser Altersgruppe oft benachteiligt würden, sei nicht nur diskriminierend, sondern schade der Wirtschaft. Frauen ab Mitte 40 brauchten "keine Anti-Aging-Tipps oder vermeintliche Komplimente", mahnte Ataman. "Sie brauchen ein Umfeld, das sie wertschätzt und nicht diskriminiert." Der Personalmangel koste jährlich Milliarden: "Unternehmen sind gut beraten, Frauen ab Mitte 40 stärker einzubinden und Altersdiskriminierung abzubauen." Eine Kampagne "Ohne mich würdet ihr alt aussehen" soll von diesem Freitag an für die Diskriminierung dieser Altersgruppe am Arbeitsmarkt sensibilisieren.