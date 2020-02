Elmar Brok gehört nicht zu den Zurückhaltenden im CDU-Bundesvorstand. Der langjährige Europa-Abgeordnete hat seine Karriere hinter sich, da kann man freier reden als andere. Aber was Brok über die konservative Werte-Union sagt, ist auch für seine Verhältnisse starker Tobak. So etwas wie die Werte-Union dürfe man in der Partei gar nicht zulassen, hat Brok am Montag im Foyer der CDU-Zentrale erklärt. Wenn man "solchen Leuten den Finger gibt, nehmen sie die ganze Hand". So etwas müsse "man von vornherein mit aller Rücksichtslosigkeit bekämpfen", damit "ein solches Krebsgeschwür nicht in die Partei hineinkriechen kann".