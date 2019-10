Die Regierung tut nicht genug für den Klimaschutz? Aber was tun Sie? Und was machen andere Leser? Machen Sie den Test.

Kaufen Sie lieber im lokalen Einzelhandel als online? Essen Sie gern Butter? Und was hat Ihr Gehalt mit dem Klimaschutz zu tun? Erforschen Sie in 12 Fragen, wie Sie in Ihrem eigenen Alltag das Klima schonen können - und was andere Leser tun.

Ein kurzer Hinweis noch: Liebe Leserinnen und Leser, die Auswertung am Ende des Tests beruht nicht auf statistischen Erhebungen, sondern auf subjektiven Einschätzungen der Redaktion. Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren.