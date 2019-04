10. April 2019, 18:16 Uhr Werkstatt Demokratie "Europa kann kein Heimatgefühl bieten"

Eine Heimat muss und kann jeder für sich selbst finden. Im Rahmen des SZ-Formats Ping-Pong der Positionen antwortet ein Leser auf den Leitartikel zu Europa und Heimat.

Von Roland Spinola

Im SZ-Format Ping-Pong der Positionen haben Leserinnen und Leser Gelegenheit, auf einen Text der Süddeutschen Zeitung zu reagieren. Diesmal war es ein Leitartikel von Meinungsressortchef Stefan Ulrich zum Thema Europa und Heimat. Eine der prägnantesten Reaktionen veröffentlichen wir hier. Stefan Ulrich wird sich dazu noch eine Gegenrede schreiben, dann bekommt der Leser das letzte Wort. Eine Auswahl von weiteren Leserzuschriften werden wir kommende Woche veröffentlichen.

Sehr geehrter Herr Ulrich,

wir planen ein Familientreffen - wir, das sind drei Geschwister zwischen 78 und 83 Jahren. Wir haben zusammengenommen sieben Kinder und 14 Enkel. Mit Partnerinnen und Partnern sind wir 30 Personen. Wir drei "Alten" sind in Köln geboren und aufgewachsen, haben deutsche Eltern, deren Vorfahren alle aus Deutschland sind, das ist unsere "Heimat". Wir wollen in Köln feiern, das viele unserer Nachfahren nicht kennen: Sie reisen an, aus Florenz und Barcelona, aus Berlin und Dublin, aus Heidelberg und Valencia, aus Fulda, Mainz und Kassel. Die meisten sprechen Deutsch, einige eher weniger oder gar nicht, es gibt Katholiken, Protestanten, Juden und Atheisten.

Es gibt keine besonderen Ereignisse, die uns zu so einer multikulturellen Familie gemacht haben. Es war die "goldene Zeit" der letzten fünfzig, sechzig Jahre in einem sich ständig mehr zusammenfindenden Europa, das uns und unseren Kindern die Chancen boten, dieses Europa kennenzulernen und emotionale Bindungen zu entwickeln.

Unsere in Deutschland geborenen "Ausländer" sind in ihrem neuen Land inzwischen genauso verwurzelt, wie sie ihre alte Heimat nach wie vor lieben und die Geschichten dazu gehören zur Familienfolklore. Und die im Ausland geborenen Enkel lernen Deutschland mehr und mehr durch die deutsche Verwandtschaft kennen. Mein Bruder hat mehr Jahre in Dublin gewohnt als in Deutschland, meine Tochter ist so in Italien verwurzelt, wie sie das vorher in Deutschland nicht war. Viele Familienmitglieder haben längere Zeit im Ausland gelebt und eine gute Dosis der örtlichen Kultur aufgenommen. All das war selbst gestartet und gesteuert, ohne das Vermögen oder Privilegien geholfen haben.

Man kann seine Heimat lieben und "behalten"

Vor diesem Hintergrund habe ich mir Ihre beiden "Forderungen" angeschaut, die Sie für ein Gelingen eines Heimatgefühls für Europa formuliert haben - und kann Ihnen voll zustimmen. Man kann seine Heimat lieben und "behalten" und trotzdem auch andere Identitäten erwerben, die einem genau so lieb und teuer werden.

Sie schreiben: "Zweitens kommt Europa nicht umhin, den Bürgern auch ein europäisches Heimatgefühl zu bieten." Nein, das kann Europa nicht bieten. Das muss sich der einzelne Mensch selbst erobern. Europa stellt dafür heute bereits einen wunderbaren Rahmen zur Verfügung - und den gilt es zu erhalten und auszubauen, in dem man jungen Menschen noch mehr Möglichkeiten an die Hand gibt, die ihnen das Erfahren von kultureller Vielfalt und menschlicher Begegnung ermöglicht.

Dazu braucht es keine "europäische Identität". Ich habe die ersten, prägenden, vierzig Jahre je zur Hälfte in Köln und in München zugebracht. Das Besondere und Einmalige dieser beiden "Identitäten" empfinde ich als wesentlich interessanter als das, was beiden gemeinsam deutsch ist.

Vielfalt, die die eigene Einmaligkeit erst ermöglicht, ist das "Zauberwort". Darum sollten wir uns bemühen und den Jüngeren das Faszinierende vermitteln, das im Kennenlernen anderer Einmaligkeit liegt.

Jeder von uns ist einmalig und wir sind alle unterschiedlich. Wenn es uns gelingt diese Vielfalt vorurteilslos erfahrbar zu machen können wir beginnen darüber einen Dialog zu führen und aus den unterschiedlichen Einmaligkeiten Synergie zu entwickeln.

