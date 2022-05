Von Christian Wernicke, Düsseldorf

Kurz nach 21 Uhr verlässt Mona Neubaur den Düsseldorfer Landtag. Auf ihrer Stirn mischt sich leichter Schweiß mit der TV-Schminke, Neubaur ist aufgedreht und erschöpft zugleich nach zwei Dutzend Interviews. Die grüne Spitzenkandidatin, als Chefin der nun drittstärksten Partei neben Ministerpräsident Hendrik Wüst die zweite Siegerin des Wahlabends, verabschiedet sich freundlich von den fünf Sicherheitskräften, die sie drei Stunden lang auf den Korridoren des Hohen Hauses durch die Menschenmengen bugsiert haben.

Die Helfer in den pechschwarzen Uniformen bitten um ein Souvenir. Neubaur strahlt fürs Selfie, als von hinten plötzlich ein Mann im beigefarbenen Sommeranzug auftaucht: Armin Laschet, bis vorigen Herbst Nordrhein-Westfalens Regierungschef, gratuliert - und will auch aufs Foto. Beide lachen ins Handy, noch eine halbe Umarmung, dann trollt sich Laschet, der große Verlierer von 2021, einsam davon: "Schönen Abend!" Neubaur eilt zur grünen Wahl-Fete, zum nächsten Bad in der Menge.

Zeitenwende in NRW. Etwa 260 000 Stimmen, so schätzen die Wahlforscher von Infratest Dimap, haben die Grünen allein der SPD abgejagt. Sieben Direktmandate ergatterten die Grünen, in der Millionenstadt Köln eroberten sie vier der sieben Wahlkreise. Bei der Wahlparty am Düsseldorfer Rheinufer erinnert sich ein inzwischen ergrauter Grüner, wie die SPD "uns noch in den Nullerjahren herablassend behandelt hat: Die Genossen sahen uns stets als Fleisch von ihrem Fleisch". Nun rechnet sich Rot-Grün nicht mal mehr, und Schwarz-Grün liegt politisch im Trend.

Das Wählerpotenzial der einst im Land allmächtigen SPD hat sich halbiert

Das Wählerpotenzial der einst im Land allmächtigen SPD hat sich innerhalb von vier Jahrzehnten halbiert. Die meisten Stimmen haben die Sozialdemokraten ans Lager der Nichtwähler verloren: circa 310 000. Seine Partei habe eine "Lücke bei der Mobilisierung in den letzten Tagen" gehabt, räumte SPD-Landeschef Thomas Kutschaty nach der Schmach von nur 26,7 Prozent ein. Der Essener weiß, dass er mit dieser Diagnose auch auf sich selbst zielt: auf den Spitzenkandidaten, der nicht zog. Rot-Grün war laut allen Umfragen die Wunschkoalition der meisten Wähler. Aber die Grünen raubten der SPD etwa die Hälfte jener Stimmen, die Kutschaty - am Ende neun Punkte hinter seinem CDU-Konkurrenten Wüst - zum Sieg benötigt hätte. Die progressive Hälfte von NRW hat sich neu sortiert.

Eine ähnliche Kräfteverschiebung hat auch das schwarz-gelbe Lager erlebt. Unter dem Eindruck, dass diese Wahl ein Duell zwischen Kutschaty und Wüst sei, haben viele Liberale diesmal für die CDU votiert. Die Schwarzen haben ihren gelben Partner regelrecht ausgesaugt - so sehr, dass Joachim Stamp, dem frustrierten FDP-Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten, am Wahlabend beim WDR der Kragen platzte: Die CDU habe sich "teilweise mit Federn unserer Erfolge geschmückt", blaffte der Liberale.

Am Montagmorgen legte Stamp nochmals nach. Die CDU habe "für sich reklamiert", was vor allem die Wirtschaftspolitik seines Ministerkollegen Andreas Pinkwart geschaffen habe: 400 000 neue Jobs. Und auch die Idee der "Talentschulen" - besonders geförderte Schulen in sozialen Brennpunkten - sei eine liberale Idee gewesen. Stamps Fazit klang gallig. "Von der schwarz-gelben Liebe", die Hendrik Wüst vor Monaten als emotionales Grundklima in der bisherigen Regierung beschrieben hatte, sei "im Wahlkampf nicht mehr viel übrig" geblieben.

Gewonnen hat die CDU mit den Stimmen der Alten. Unter den über 60-Jährigen, so die Forschungsgruppe Wahlen, holte der Ministerpräsident 44 Prozent. Gleichzeitig habe die Union bei allen Wählern unter 45 verloren. Bei Wählern unter 30 landete die CDU mit 19 Prozent nur auf Platz drei, hinter Grünen (25 Prozent) und SPD (20 Prozent). Als Verheißung für die Zukunft blieb den Verlierern vom Sonntag immerhin die "Juniorwahl": 150 000 zum Teil minderjährige Schüler nahmen an einer Testwahl teil - da lag die SPD vor den Grünen. Mit der FDP hätte es gereicht für eine junge Ampel.