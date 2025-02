Bildung:Wieder weniger Abiturienten

Im vergangenen Jahr haben rund 373 000 junge Menschen das Abitur gemacht oder die Fachhochschulreife erlangt. Das waren 6 500 oder 1,7 Prozent weniger als 2023, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Damit sei die Zahl der Studienberechtigten bereits das dritte Jahr in Folge gesunken. Etwa vier von fünf Studienberechtigten (81 Prozent) machte Abitur, die restlichen 19 Prozent das Fachabitur.Für drei Bundesländer verzeichnete die Statistikbehörde eine Entwicklung gegen den Bundestrend: Eine steigende Zahl von Studienberechtigten habe es in Bremen (plus 1,8 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (plus 0,4 Prozent) und Hessen (plus 0,2 Prozent) gegeben.