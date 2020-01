Nach dem Auftakt des Weltwirtschaftsforums in Davos mit Umweltaktivistin Greta Thunberg und US-Präsident Donald Trump am Dienstag, geht auch der zweite Tag hochkarätig weiter.

Folgende Termine können Sie hier im Livestream sehen: Um 11.40 Uhr spricht EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, um 14.15 Uhr wird die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam öffentlich interviewt und um 14.40 hält Prince Charles eine Rede.

Thunberg und Trump prägten Auftakt

Den Auftakt haben vor allem die Auftritte von Thunberg und Trump geprägt. "Die Welt steht in Flammen, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Eure Untätigkeit heizt die Flammen stündlich an", sagte Thunberg in einem Debattenbeitrag. Sie forderte unter anderem, dass sofort alle Investitionen in die Gewinnung fossiler Brennstoffe gestoppt werden müssten.

US-Präsident Donald Trump hatte in seinem Beitrag vor allem die wirtschaftliche Entwicklung der USA in seiner Amtszeit gelobt. Über die Klimakrise, das eigentliche Hauptthema des diesjährigen Weltwirtschaftsforums, sprach der US-Präsident nicht explizit, versprach aber, sich der in Davos geplanten Baumpflanz-Initiative anzuschließen.

Die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums gilt als einer der wichtigsten Treffpunkte für Spitzenpolitiker, Top-Manager und Wissenschaftler. Bei Debatten und vertraulichen Begegnungen geht es um Lösungsansätze für globale Herausforderungen, oft auch für konkrete Konflikte.