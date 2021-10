Von Nikolaus Piper

Detailansicht öffnen Rohöl, wie es BP im Werk Scholven in Gelsenkirchen verarbeitet, kostet derzeit doppelt so viel wie vor einem Jahr. (Foto: imago images/Rupert Oberhäuser/Bearbeitung: SZ)

Schon wieder ein Rekord: Am vorigen Sonntag war Diesel an deutschen Tankstellen so teuer wie noch nie in der Geschichte. Wie der ADAC ermittelte, kostete ein Liter im Durchschnitt 1,555 Euro, ein Hundertstel Cent mehr als am 26. August 2012, dem bisherigen Rekordtag. Auch Superbenzin ist mit 1,667 Euro so teuer wie vor neun Jahren. Auslöser ist der seit 2020 dramatisch gestiegene Preis für Rohöl. Am Montag wurde Nordsee-Öl der Marke Brent für 85 Dollar pro Fass (159 Liter) gehandelt. Vor einem Jahr waren es noch 40 Dollar. Dazu kommt die CO₂-Abgabe, die beim Liter Treibstoff sieben bis acht Cent ausmacht.