Von Jürgen Schmieder

Ein merkwürdiges Spektakel war es, faszinierend und furchteinflößend zugleich, das sich am 23. Dezember 2017 über dem Pazifischen Ozean ereignete. Wer in Südkalifornien gen Westen sah, entdeckte einen Lichtpunkt, der sich nach Süden bewegte. Dann: eine Explosion, plötzlich zog dieses unbekannte Flugobjekt einen Schweif hinter sich her, der wie ein leuchtender Wal aussah, darin ein zweites Objekt, das pulsierte, kreisförmiges Licht aussandte und dann abstürzte. Was war das? Raketenangriff? Besuch von Außerirdischen? Elon Musk veröffentlichte bei Twitter ein Video und schrieb: "Nukleares Alien-Ufo aus Nordkorea."