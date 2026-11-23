Josef Aschbacher: Das ist schwer zu beantworten, weil man das nicht prophezeien kann. Aber der Krieg in der Ukraine hat im Weltraum begonnen. Knapp vor dem Einmarsch der Truppen wurde Viasat, das Satelliten-Internetnetzwerk, ausgeschaltet. Damit wurde verhindert, dass die Ukraine die Kommunikation nutzen konnte, die sie zur Verteidigung benötigt. Ich würde persönlich davon ausgehen, dass der Weltraum sicher eine ganz, ganz wichtige Frontlinie im Krieg sein wird und dass die Technologie aus dem Weltraum absolut essenziell ist, um einen Krieg zu führen, zu gewinnen oder zu verlieren.

Im Oktober hat sich ein russischer Militärsatellit einem Radarsatelliten des finnischen Unternehmens Iceye auf möglicherweise nur rund 100 Meter genähert. Der westliche Satellit gehört zu einer Flotte, deren Bilder auch für die ukrainische Kriegsführung von Bedeutung sind. Was wollte Russland damit demonstrieren?

Meines Wissens trat zum ersten Mal ein, dass ein anderer Satellit, in dem Fall von Russland, so nahe an einen Satelliten herankam. Für mich ist das ein Signal oder ein Weckruf, dass wir viel mehr Augenmerk auf den Weltraum legen müssen. Auch zur Verteidigung unserer eigenen Infrastruktur, das heißt: unserer eigenen Satelliten. Wir müssen nicht nur die Satelliten für Verteidigung und Sicherheit am Boden verwenden, sondern auch die Satelliten selbst im Weltraum besser verteidigen. Dafür brauchen wir eine bessere Kenntnis dessen, was im Weltraum passiert.

Nach Recherchen von SZ, NDR und WDR haben russische Satelliten seit Beginn des Ukrainekrieges europäische Satelliten wiederholt verfolgt. Ab wann ist eine solche Annäherung nicht mehr Spionage oder Einschüchterung, sondern ein Angriff?

Man muss „Angriff“ definieren. Das eine ist ein kinetischer Angriff, bei dem ein Satellit durch eine Kollision beschädigt wird. Es gibt aber andere Formen des Angriffs, etwa wenn man das Signal stört und unbrauchbar macht. Oder man ist daneben und lauscht, was der Satellit aufnimmt und an Kommunikation weitergibt. Das ist natürlich Spionage. Man müsste eigentlich gar nicht so nah heran, wie es in dem Iceye-Fall passiert ist, um mithören zu können. Es ist schon bemerkenswert, dass der Satellit so nahe herangetreten ist – sehr wahrscheinlich auch, um solche Annäherungsmanöver zu testen und ein Zeichen zu setzen, dass man das kann und im Notfall vielleicht einen Schritt weiter gehen könnte.

Die Esa wurde für friedliche Zwecke gegründet. Jetzt sprechen Sie von Angriffen und Verteidigung. Wie hat sich die Rolle der Organisation verändert?

Das ist wirklich auch eine Sprachänderung. In unserer Konvention steht, dass wir unsere Arbeit für friedliche Zwecke durchführen. Nach Beginn des Ukrainekrieges haben wir uns sehr tief damit auseinandergesetzt, wie weit die Esa auch im Verteidigungsbereich arbeiten kann. Die rechtliche Interpretation ist, dass wir für Verteidigung arbeiten können, aber nicht für Angriff. Wir werden keine Angriffswaffen entwickeln dürfen, aber Systeme für gesicherte Kommunikation, Aufklärung oder Navigation.

Ist die Vorstellung vom friedlichen Weltraum endgültig gescheitert?

Der Weltraum wird friedlich genutzt, es ist jetzt nicht so, dass er ein Kriegsgebiet ist. Und das wird auch sehr lange so bleiben, aus praktischen Gründen: Eine absichtliche Kollision zwischen Satelliten würde sehr viel Weltraumschrott erzeugen, der nicht nur andere, sondern auch die eigenen Satelliten gefährdet. Man würde die Umlaufbahnen für alle zunichtemachen. Die Gefahr ist, glaube ich persönlich, viel größer am Boden, in den Bodensegmenten, wo Informationen gespeichert und Satelliten gesteuert werden.

Ganz aktuell kursiert in Nato-Staaten eine Warnung, wonach Russland unmittelbar vor der Stationierung einer Nukelarwaffe im All stehe. Käme sie zur Explosion, könnten große Teile der Satelliteninfrastruktur im erdnahen Orbit lahmgelegt werden. Für wie realistisch halten Sie diese Bedrohung?

Das ist natürlich eine Bedrohung, die man nie in der Realität umgesetzt sehen will. Genauso wie einen Atomkrieg auf der Erdoberfläche. Das ist die größte aller Gefahren. Das Weltall ist ein anderer Raum, aber die Gefahr ist genau die gleiche. Das ist das maximale Horrorszenario. Aber wir alle arbeiten daran, dass so etwas nie passieren wird.

Für unsere Recherche haben wir eine Simulation beobachtet, in der Entscheidungsträger den Ernstfall üben: Was wäre, wenn Satellitendienste ausfielen? Schon nach wenigen Tagen gerieten Stromversorgung, Krankenhäuser und Lieferketten unter Druck, die Bevölkerung rebellierte, Lebensmittel würden knapp. Ist Europa darauf vorbereitet?

Das kann man nicht auf Europa begrenzen. Wenn Infrastruktur im Weltraum zerstört würde, beträfe das alle Länder, die Satelliten verwenden. Die Wirtschaft ist global verknüpft: Lieferketten, Finanztransaktionen, Kommunikation, Navigation, Erdbeobachtung, Klima, Wettervorhersage, all diese Dienste wären in Gefahr. Das wäre wirklich ein enormer Schlag für alle Länder, genauso für den Angreifer, der so etwas verursachen würde.

Der Ukrainekrieg zeigt, dass ganze Armeen von privaten Satellitenunternehmen wie Elon Musks Space-X abhängig sind. Wenn ein amerikanisches Unternehmen oder die US-Regierung Europa im Ernstfall den Zugang zu entscheidenden Satellitendiensten verweigern würde: Könnten wir uns dann überhaupt noch verteidigen?

Es ist ja nicht so, dass Europa keine Satelliten hat. Im Navigationsbereich haben wir Galileo, das genauer arbeitet als das amerikanische GPS-System. In der Kommunikation gibt es OneWeb, das im Prinzip das Gleiche anbietet wie Starlink. Nur hat Starlink viel mehr Satelliten und eine größere Kapazität. Auch in der Aufklärung haben wir nationale Kapazitäten, allerdings nicht in dem Ausmaß wie Amerika. Im Extremfall will man ein Bild alle 20 bis 30 Minuten haben und nicht zwei- oder dreimal pro Tag.

Mit Iris² will Europa eigene Satellitenkapazitäten aufbauen. Gleichzeitig investiert Deutschland Milliarden in eine eigene militärische Satellitenkonstellation. Ist das nicht eine teure Doppelstruktur?

Wenn man das Geld, das national und europäisch verwendet wird, auf einem weißen Blatt Papier einsetzen würde, würde man natürlich ein integriertes System für alle Länder in Europa aufbauen. Europa hat allerdings politisch die Vorgabe, dass Verteidigung nationale Souveränität ist. Die zweitbeste Möglichkeit aus technologischer Sicht ist deshalb, die existierenden Systeme miteinander zu verbinden. Wir nennen das Interoperabilität. Das klingt einfacher, als es technologisch und politisch ist. Aber das ist für mich die einzige Art und Weise, all diese Investitionen bestmöglich zu nutzen und Europa wirklich stark zu machen. Selbst ein großes Land wie Deutschland, das sehr viel Geld investiert, wird mit einem System in Isolation nicht gut genug sein, um Europa zu verteidigen. Man muss im Netzwerk mit anderen zusammenarbeiten.

Welches Land sehen Sie als Speerspitze bei der Verteidigung Europas?

Das muss Deutschland sein, als größtes Land in Europa, natürlich gemeinsam mit Italien, Frankreich, Polen und anderen Ländern. Deutschland hat hier sicher eine Führungsrolle zu übernehmen.