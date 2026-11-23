SZ: Herr Aschbacher, der Kommandeur des deutschen Weltraumkommandos, Generalmajor Michael Traut, sagt: „Der nächste Krieg wird im Weltraum verloren.“ Hat er recht?
Wettrüsten im Weltraum„Die größte Gefahr von allen“
Lesezeit: 4 Min.
Josef Aschbacher, Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation (Esa), erklärt, warum Russlands Angriff auf die Ukraine im Weltall begonnen hat und wieso wir den Blick aus Sicherheitsgründen öfter zum Himmel richten sollten.
Interview von Ben Heubl
Lesen Sie mehr zum Thema