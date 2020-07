Die USA haben Russland des Tests einer Anti-Satelliten-Waffe im Weltraum beschuldigt. "Dies ist ein weiterer Beweis für die anhaltenden Bestrebungen Russlands, weltraumbasierte Systeme zu entwickeln und zu testen", sagte der Chef der US-Weltraumstreitkraft, John W. Raymond, am Donnerstag. Es stehe im Einklang mit der veröffentlichten Doktrin des Kremls, Satelliten der USA und ihrer Verbündeten zu bedrohen. Das Moskauer Verteidigungsministerium gab an, bei dem Vorgang am 15. Juli habe ein "kleines Raumfahrzeug" einen der nationalen Satelliten aus kurzer Distanz untersucht und dabei Sonderausrüstung eingesetzt. Die USA wandten jedoch ein, die Aktivitäten stünden nicht im Einklang mit der genannten Mission.