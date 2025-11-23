Wer die Welt mit wachen Augen betrachtet, ist in Gefahr durchzudrehen. Wohin man blickt: Krieg und Krise, Elend und Gier, Unrecht und Unvernunft. Im Westen nichts Gutes, im Osten Übles – wohin soll das führen? In solch einer Lage sind seriöse Welterklärer gefragt: Menschen, die mehr gesehen haben sollten als den Berliner Betrieb und das Leben im Talkshow-Studio.
Drei Bücher über die neue WeltordnungDie Widersprüche des Westens
Lesezeit: 6 Min.
Wie zurechtfinden in der neuen multipolaren Krisenwelt? Die Bücher von Daniel Marwecki und Martin Kobler weisen einen klugen Weg durch ein Dickicht an Heuchelei, Doppelstandards, Macht und Moral. Ein weiteres Werk allerdings verheddert sich dort.
Rezension von Tanjev Schultz
