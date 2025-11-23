Wer die Welt mit wachen Augen betrachtet, ist in Gefahr durchzudrehen. Wohin man blickt: Krieg und Krise, Elend und Gier, Unrecht und Unvernunft. Im Westen nichts Gutes, im Osten Übles – wohin soll das führen? In solch einer Lage sind seriöse Welterklärer gefragt: Menschen, die mehr gesehen haben sollten als den Berliner Betrieb und das Leben im Talkshow-Studio.