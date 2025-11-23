Zum Hauptinhalt springen

Drei Bücher über die neue WeltordnungDie Widersprüche des Westens

Großer Empfang für den Kriegsherrn in Alaska: Wladimir Putin und Donald Trump plaudern im August über dies und das. (Foto: Andrew Harnik/Getty Images via AFP)

Wie zurechtfinden in der neuen multipolaren Krisenwelt? Die Bücher von Daniel Marwecki und Martin Kobler weisen einen klugen Weg durch ein Dickicht an Heuchelei, Doppelstandards, Macht und Moral. Ein weiteres Werk allerdings verheddert sich dort.

Rezension von Tanjev Schultz

Wer die Welt mit wachen Augen betrachtet, ist in Gefahr durchzudrehen. Wohin man blickt: Krieg und Krise, Elend und Gier, Unrecht und Unvernunft. Im Westen nichts Gutes, im Osten Übles – wohin soll das führen? In solch einer Lage sind seriöse Welterklärer gefragt: Menschen, die mehr gesehen haben sollten als den Berliner Betrieb und das Leben im Talkshow-Studio.

