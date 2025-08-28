Wem das Kürzel SCO nichts sagt, der sollte es gelegentlich nachschlagen. SCO steht für die „Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit“, eigentlich ein loser Verbund einiger Länder, die Grenzen zu China haben und, daraus resultierend, ähnliche Sicherheitsinteressen wie Peking. SCO steht in diesem Jahr aber auch für das Treffen von drei Staatschefs, deren Gemeinsamkeit es ist, dass sie sich von Donald Trump und dessen Zolldrohungen nicht beeindrucken lassen: Xi Jinping, Narendra Modi und Wladimir Putin.
SCO-Gipfel in ChinaEin Tanz von Elefant und Drache
- Beim SCO-Gipfel in China treffen sich ab Sonntag Staatschefs von Ländern mit 40 Prozent der Weltbevölkerung, darunter Xi Jinping, Modi und Putin.
- Trump droht BRICS-Ländern mit Sonderzöllen und schwächt internationale Institutionen, wodurch alternative Formate wie SCO an Bedeutung gewinnen.
- Xi Jinping kann demonstrieren, wie eine internationale Weltordnung ohne die USA unter Pekings Führung aussehen könnte.
US-Präsident Trump umgeht die internationalen Institutionen und bedroht einzelne Länder mit Zöllen. Indien und China rücken zusammen und zeigen, wie eine neue Weltordnung unter Pekings Führung aussehen könnte.
Von David Pfeifer und Lea Sahay, Bangkok/Peking
