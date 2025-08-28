US-Präsident Trump umgeht die internationalen Institutionen und bedroht einzelne Länder mit Zöllen. Indien und China rücken zusammen und zeigen, wie eine neue Weltordnung unter Pekings Führung aussehen könnte.

Von David Pfeifer und Lea Sahay, Bangkok/Peking

Wem das Kürzel SCO nichts sagt, der sollte es gelegentlich nachschlagen. SCO steht für die „Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit“, eigentlich ein loser Verbund einiger Länder, die Grenzen zu China haben und, daraus resultierend, ähnliche Sicherheitsinteressen wie Peking. SCO steht in diesem Jahr aber auch für das Treffen von drei Staatschefs, deren Gemeinsamkeit es ist, dass sie sich von Donald Trump und dessen Zolldrohungen nicht beeindrucken lassen: Xi Jinping, Narendra Modi und Wladimir Putin.