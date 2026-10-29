Noch nie wurde weltweit so viel geschädigte Umwelt wiederhergestellt wie zuletzt, berichtet die UN. Bei der Weltnaturkonferenz in Armenien geht es auch um die Frage: Wer zahlt dafür?

Es kommt selten genug vor, dass auf Umwelt- oder Klima-Konferenzen richtig positive Nachrichten verkündet werden. Doch die Vereinten Nationen legen jetzt einen Bericht vor, wonach in den vergangenen fünf Jahren weltweit Ökosysteme auf so großen Flächen wiederhergestellt wurden wie noch nie. „Heute erleben wir die Entstehung einer der größten Bewegungen für die Natur der Geschichte“, sagte Inger Andersen, Direktorin des UN-Umweltprogramms (Unep), am Donnerstag bei der 17. Weltnaturkonferenz in der armenischen Hauptstadt Eriwan.