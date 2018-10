4. Oktober 2018, 18:54 Uhr Weltlehrertag Notlage an Schulen

Weltweit mangelt es an guten Lehrern, auch in Deutschland: 10000 Lehrerstellen seien nicht, 30000 Stellen nur notdürftig mit Nicht-Lehrern besetzt.

Von Susanne Klein

Sie lernen in Zeltlagern, in Slum-Schulen, in alten Fabrikhallen mit Bodenmatten und improvisierten Tafeln - oder sie lernen gar nicht: Um allen Kindern weltweit eine Schulausbildung zu ermöglichen, würden bis zum Jahr 2030 rund 69 Millionen zusätzliche Lehrkräfte benötigt, hat die Unesco ausgerechnet. An diese Zahl erinnerte am Donnerstag die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Marlis Tepe, anlässlich des Weltlehrertags an diesem Freitag.

Am schlimmsten ist die Situation laut Unesco in den afrikanischen Krisenländern südlich der Sahara, dort ...