Noch immer ist der deutsche Massenmord an sowjetischen Kriegsgefangenen wenig bekannt. Am ehemaligen Stammlager 326 nahe Bielefeld wird die fürchterliche Vergangenheit dokumentiert - der Ort könnte zur vielbeachteten Gedenkstätte werden.

Alles erscheint gewöhnlich, wenn man in das 2000-Einwohner-Dorf Stukenbrock-Senne fährt, eine halbe Autostunde südlich von Bielefeld. Direkt bei der Bushaltestelle biegt eine unscheinbare Straße ab, nach etwa zwanzig Metern blockiert durch eine Schranke, daneben steht ein Pförtnerhäuschen.

Nur ein kleines, leicht zu übersehendes Schild mit der Aufschrift "Dokumentationsstätte Stalag 326" verweist auf das Grauen, das sich während des Zweiten Weltkriegs hier, am Rande dieser winzigen Ortschaft in Ostwestfalen-Lippe, ereignet hat.

Das Stammlager 326 (VI K) Senne, kurz Stalag 326, gilt als das größte Kriegsgefangenenlager für sowjetische Soldaten auf deutschem Boden, mehr als 300 000 von ihnen waren dort eingesperrt sowie eine kleinere Zahl von Franzosen, Italienern, Serben und Polen.

Die Geschichte des Stalag 326 beginnt am 22. Juni 1941 mit dem "Unternehmen Barbarossa", dem Vernichtungskrieg des Deutschen Reichs gegen die Sowjetunion. Vor allem in der Phase schneller deutscher Siege zu Beginn nahm die Wehrmacht mehrere Millionen Soldaten der Roten Armee gefangen und brachten sie in Dutzende sogenannte Stammlager.

Mehr als drei Millionen überlebten die Zustände dort nicht. Noch wirkt die Gedenkstätte Stukenbrock beiläufig, fast vergessen - der Ort ist klein, unterfinanziert und unbekannt. All das könnte sich bald ändern.

Im Jahr 2015 hielt der damalige Bundespräsident Joachim Gauck eine viel beachtete Rede auf dem Ehrenfriedhof dort. Neben dem Obelisken, den die überlebenden Sowjets nach ihrer Befreiung am Rande der Massengräber errichteten, gedachte Gauck der Opfer.

Am Fuße des Denkmals prangerte der Bundespräsident an, das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen befinde sich noch immer in einem "Erinnerungsschatten". Dieser Auftritt, das sagen viele, war eine Initialzündung für eine große und würdige Gedenkstätte.

Das Stalag 326 wurde am 10. Juli 1941 in Betrieb genommen - ein leeres Feld, mit ein paar Bäumen, etwa 1000 Meter lang und 400 Meter breit, umzäunt mit Stacheldraht, bewacht von Türmen an jeder Ecke.

Auf dem offenen Terrain wurden die Gefangenen behandelt wie Tiere. Um sich vor Hitze und Kälte zu schützen, gruben sie Höhlen im sandigen Boden, bauten Unterschlüpfe aus Laub und Ästen, ernährten sich von Baumrinde und Regenwürmern.

Die ersten Baracken entstanden im September 1941, doch die Situation im Lager blieb stets katastrophal. Die Menschen hausten in den überfüllten Unterkünften, Bettzeug gab es nicht. Insbesondere in den ersten Jahren breiteten sich Krankheiten wie Ruhr und Fleckfieber aus. Ernährt wurde nur, wer sich zur Arbeit eignete. Die Sowjets wurden als Zwangsarbeiter in umliegenden Höfen und Betrieben sowie im Ruhrbergbau eingesetzt.

Das Stalag 326 war kein Vernichtungslager wie Auschwitz, sondern formal ein Lager für Kriegsgefangene. Tatsächlich war es Schauplatz eines Massenmordes. Aufgrund der schlimmen Lebensbedingungen und der brutalen Zwangsarbeit war die Opferzahl dort wie überall in den "Russenlagern" sehr hoch. Alleine bis Ende 1941 starben 1,4 Millionen sowjetische Soldaten in deutscher Gefangenschaft.

Über der Opfergruppe der sowjetischen Kriegsgefangenen liegt erinnerungspolitisch ein dunkler Fleck, sie werden kaum thematisiert, würdige Gedenkorte sind rar, selbst heute noch, 75 Jahre nach Kriegsende. 1978 veröffentlichte der Historiker Christian Streit sein erschütterndes Buch "Keine Kameraden", das nicht nur wegen der dort dokumentierten Zahl von mehr als drei Millionen Toten auf Unglauben und reflexhafte Abwehr stieß.

1942: Die Gefangenen sind "fast verhungert, lebenden Skeletten ähnlich"

Damals war das sehr harte Los deutscher Gefangener in Stalins Reich noch Teil des kollektiven Bewusstseins, vom Massenmord an den Russen in deutscher Gefangenschaft dagegen wusste man wenig oder wollte es nicht wissen. Streit beschrieb das Schicksal der Gefangenen als systematisches Verbrechen, verantwortet von der Wehrmacht, die für diese Lager zuständig war. Sowjetische Kriegsgefangene sind damit nach den Juden die zweitgrößte Opfergruppe der Nazis.

Es gab sogar einzelne Proteste aus den eigenen Reihen, etwa 1942, als ein hoher Offizier monierte, die Kriegsgefangenen seien "fast verhungert, lebenden Skeletten ähnlich" und machten "einen grauenhaften Eindruck".

Die Verantwortlichen, etwa Generaloberst Alfred Jodl als Chef des Wehrmachtsführungsstabes vor dem Nürnberger Tribunal 1946, redeten sich heraus, man sei 1941 mit der Masse der Gefangenen leider nicht zurechtgekommen. In Wahrheit wollte die Wehrmacht diese Menschen nicht versorgen, von vornherein nicht, sie hatte nichts dafür vorbereitet. Sie verkommen und sterben zu lassen war Teil des Vernichtungskrieges.

Detailansicht öffnen Von den meisten blieb nicht einmal der Name: Friedhof im früheren Stammlager 326. (Foto: Imago Stock)

Jens Hecker öffnet die Tür zu einem kahlen, länglichen Raum mit einer schrägen, etwa vier Meter hohen Decke. Er befindet sich in einem von nur zwei Gebäuden, die aus der NS-Zeit noch erhalten sind. Hecker, 38, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gedenkstätte.

Dieser Raum, erklärt er, war die "Schleuse ins Lager". Die Wehrmacht hatte in dem Gebäude dort eine "Entlausungsstation" für die Neuankömmlinge eingerichtet. "Jeder Gefangene musste durch diesen Raum", sagt Hecker und zeigt an die Wände, wo damals acht Duschköpfe hingen.

Der Betonboden fällt zur Mitte des Raumes hin ab, wo ein Abflussgitter eingelassen ist. Die Gefangenen mussten sich erst rasieren und in dieser Halle abduschen, nackt, vor den Augen aller. "Das hier war der zentrale Gewaltraum des Lagers", erklärt Hecker. Erniedrigung und Willkür seitens der Wachleute sind durch viele Zeitzeugen überliefert. Die Halle ist ein Zeugnis, sie macht die furchtbare Geschichte des Lagers greifbar.

1946: Die Briten sperren verdächtige Deutsche im früheren Stalag 326 ein

Erhalten blieb sie eher durch Zufall. Mit der Befreiung des Stalag 326 durch amerikanische Truppen endete am 2. April 1945 zwar das Grauen für die letzten gut 8500 Gefangenen. Aber das Gelände am Ortsrand von Stukenbrock-Senne wurde weiter genutzt. Von 1946 bis 1947 diente der britischen Besatzungsmacht das Stalag als Internierungslager.

Knapp 9000 deutsche Kriegsgefangene, mutmaßliche Kriegsverbrecher und NSDAP-Funktionäre waren hier gefangen, darunter der Reichsjustizminister, SS-Angehörige und ehemalige Gauleiter.

Nach 1948 nutzte das Land Nordrhein-Westfalen das Gelände für das Sozialwerk Stukenbrock, ein Aufnahmecamp für Flüchtlinge und Vertriebene. Durch zahlreiche Neubauten entstand nach und nach eine kleine Stadt, mit Läden, Kirche, Schule, einem Krankenhaus und einem kleinen Kaufhaus. Bis zu 2500 Menschen lebten bis zum Ende des Sozialwerks im Jahr 1970 in der Siedlung.

Im selben Jahr wurde die Landespolizeischule hierher verlegt. Weil sie auch die beiden alten Gebäude nutzte, blieben sie erhalten. Noch heute dient das Gelände der Polizei als "Bildungszentrum für fachpraktisches Training".

Direkt neben dem ehemaligen Arrestgebäude des Stalag parkt ein Polizeiauto. Daneben steht eine Gruppe junger Polizisten. Ein paar Meter abseits, auf dem schmalen Grünstreifen zwischen Straße und Arrestgebäude, liegt eine lebensgroße Puppe, bedeckt mit silberner Rettungsfolie: "Das ist teilweise schon etwas befremdlich für die Besucher", sagt Jens Hecker im Vorbeilaufen. Solche Übungen sind hier keine Seltenheit.

Da die Gedenkstätte auf Polizeigebiet liegt, muss jeder Besucher angemeldet sein und seinen Ausweis beim Pförtner abgeben. Auf dem Gelände kann man sich nicht frei bewegen. Hecker betont aber das gute Verhältnis zur Polizei, man arrangiere sich. Viele Polizeischüler besuchen Führungen. Und auch die Polizeischule selbst setzt sich mit der NS-Vergangenheit der Polizei auseinander.

Sie ist nach Erich Klausener benannt, der von 1926 bis 1933 Leiter der Polizeiabteilung im preußischen Innenministerium war, ein Demokrat und Reformer. Nach der Machtergreifung der Nazis ermordete ihn die SS im Sommer 1934.