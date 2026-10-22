Russland, China, Indien und andere Länder blockieren in der UN zwei wichtige Beschlüsse für den internationalen Klimaschutz. Klimaforscher wehren sich dagegen – und Deutschland will sie unterstützen.

Mehr als 100 Klimaforscher haben in einem offenen Brief eine Botschaft „an die Regierungen und an die Welt“ geschickt. Sie lautete: „Wir werden weiterarbeiten. Wir sind getrieben von der Dringlichkeit der Klimakrise.“ Dass diese Botschaft überhaupt nötig war, verdeutlicht die Klemme, in der der internationale Klimaschutz steckt. Der Ton wird rauer, die Störfeuer nehmen zu. Geopolitische Konflikte bringen auch den Weltklimarat IPCC zunehmend ins Wanken.