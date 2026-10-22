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KlimawandelWie mächtige Staaten den Weltklimarat ins Wanken bringen

Lesezeit: 3 Min.

Nördlich von Bangkok werden Orte teils bewusst geflutet, damit die Hauptstadt trocken bleibt. Das Wasser dringt dann auch in traditionelle Pfahlbauten ein.
Nördlich von Bangkok werden Orte teils bewusst geflutet, damit die Hauptstadt trocken bleibt. Das Wasser dringt dann auch in traditionelle Pfahlbauten ein.
Foto: Chanakarn Laosarakham/AFP

Russland, China, Indien und andere Länder blockieren in der UN zwei wichtige Beschlüsse für den internationalen Klimaschutz. Klimaforscher wehren sich dagegen – und Deutschland will sie unterstützen.

Von Thomas Hummel

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Mehr als 100 Klimaforscher haben in einem offenen Brief eine Botschaft „an die Regierungen und an die Welt“ geschickt. Sie lautete: „Wir werden weiterarbeiten. Wir sind getrieben von der Dringlichkeit der Klimakrise.“ Dass diese Botschaft überhaupt nötig war, verdeutlicht die Klemme, in der der internationale Klimaschutz steckt. Der Ton wird rauer, die Störfeuer nehmen zu. Geopolitische Konflikte bringen auch den Weltklimarat IPCC zunehmend ins Wanken.

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