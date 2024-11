Die Weltklimakonferenz in Aserbaidschan geht in die Verlängerung. Zum geplanten Ende der Konferenz am Freitag (18 Uhr Ortszeit) dauerten die schwierigen Verhandlungen der Weltgemeinschaft über Klimahilfen in Billionenhöhe noch an. Zwar lagen nach zweiwöchigen Verhandlungen Entwürfe für Abschlusstexte vor - doch diese sorgten für Empörung.