COP 28:Unterwandert die Öl- und Gaslobby die Klimakonferenz?

Vorbereitungen in der Konferenzhalle der COP 28 in Dubai. Die Arbeit der Lobbyisten von Energieunternehmen findet natürlich im Hintergrund statt, nicht öffentlich.

Vertreter der fossilen Industrie könnten in Dubai so viel Einfluss nehmen wie nie. Manche sitzen offiziell am Verhandlungstisch, andere in Hinterzimmern - zum Ärger der Klimaschützer.