Der Klimawandel ist im vergangenen Jahr in allen Teilen der Erde weiter vorangeschritten und hat zur Vertreibung von Millionen von Menschen geführt. Das geht aus dem Weltklimabericht der UN-Organisation für Meteorologie WMO hervor, der am Freitag in Genf vorgestellt wurde. Grund für die teils dramatischen Veränderungen auf allen Kontinenten, in den Meeren und in der Atmosphäre sind demnach Rekordwerte von Treibhausgasen.

Der tags zuvor veröffentlichte Bericht des europäischen Klimabeobachtungsdienstes Copernicus gab für Europa ebenfalls neue Rekorddaten bei der Klimaerwärmung an. Beide Berichte erschienen im Vorfeld des Earth Day, eines jeweils am 22. April begangenen weltweiten Aktionstages, der zu Klimaschutz aufruft. Hinsichtlich der globalen Temperatur waren die Jahre von 2015 bis 2022 laut WMO-Bericht die acht wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen, und dies trotz der abkühlenden Wirkung des La-Nina-Phänomens in den vergangenen drei Jahren.