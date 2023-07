An diesem Samstag bis zum 7. August hat Portugal wegen des katholischen Weltjugendtages in Lissabon die europäischen Schengen-Regeln ausgesetzt, um Grenzkontrollen einzuführen. Zudem werden in der Hauptstadt und im Pilgerort Fatima, wo Papst Franziskus erwartet wird, Flugverbotszonen eingerichtet. In Lissabon sowie in Fatima werden vom 1. bis 6. August 1,5 Millionen Teilnehmer aus aller Welt zum Weltjugendtag erwartet. Angesichts der Größe und Bedeutung bestehe die Notwendigkeit, die Sicherheit zu gewährleisten, begründete die Regierung von Premierminister Antonio Costa die Aussetzung des Schengen-Abkommens. Dieses ermöglicht innerhalb der meisten EU-Staaten ein freies Reisen ohne stationäre Grenzkontrollen.