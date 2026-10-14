Im Kampf gegen die Unterernährung hatte die Welt hohe Ziele und kam zwei Jahrzehnte lang voran. Jetzt legt die Welthungerhilfe alarmierende Zahlen vor: Es drohe ein Teufelskreis aus Hunger und Konflikten.

Die Globalisierung schien es auch mit den Ärmsten gut zu meinen, anfangs. Der Welthandel florierte, mehr Menschen fanden Arbeit. Die Zahl der Hungernden und der Menschen in extremer Armut sank, trotz einer insgesamt wachsenden Weltbevölkerung. So ging die Geschichte zu Beginn dieses Jahrtausends. 2015 nahmen sich die Vereinten Nationen sogar vor, „Armut und Hunger bis 2030 überall zu beenden“. Unter den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN waren es Nummer eins und zwei. Doch die Ziele bleiben nicht nur fern – die Entwicklung droht zu kippen.