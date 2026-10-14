Zum Hauptinhalt springen

WelternährungDer Hunger kehrt zurück

Lesezeit: 3 Min.

Melese Desta, 45, ist einer von vielen Bauern in Äthiopien, die nach Missernten ihre eigene Familie nicht mehr ernähren können.
Melese Desta, 45, ist einer von vielen Bauern in Äthiopien, die nach Missernten ihre eigene Familie nicht mehr ernähren können.
Foto: Ed Ram/Getty Images

Im Kampf gegen die Unterernährung hatte die Welt hohe Ziele und kam zwei Jahrzehnte lang voran. Jetzt legt die Welthungerhilfe alarmierende Zahlen vor: Es drohe ein Teufelskreis aus Hunger und Konflikten.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Die Globalisierung schien es auch mit den Ärmsten gut zu meinen, anfangs. Der Welthandel florierte, mehr Menschen fanden Arbeit. Die Zahl der Hungernden und der Menschen in extremer Armut sank, trotz einer insgesamt wachsenden Weltbevölkerung. So ging die Geschichte zu Beginn dieses Jahrtausends. 2015 nahmen sich die Vereinten Nationen sogar vor, „Armut und Hunger bis 2030 überall zu beenden“. Unter den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN waren es Nummer eins und zwei. Doch die Ziele bleiben nicht nur fern – die Entwicklung droht zu kippen.

Zur SZ-Startseite

Entwicklungsministerium
:„Das ist Raubbau an der internationalen Solidarität“

Im Bundeshaushalt müssen viele Ministerien Einsparungen vornehmen, aber besonders trifft es wieder mal das Entwicklungsministerium. Die Ministerin scheint das gelassener zu nehmen als die Hilfsorganisationen.

Von Michael Bauchmüller

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite