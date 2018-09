18. September 2018, 18:52 Uhr Welthandel Lauter Verlierer

Donald Trump glaubt, die USA würden den Handelskrieg gegen China gewinnen. Da irrt er sich. Alle werden darunter leiden, auch Deutschland.

Von Claus Hulverscheidt

Einen Handelskrieg, so hat Donald Trump in den vergangenen Monaten immer wieder erklärt, könnten die Vereinigten Staaten eigentlich nur gewinnen: Entweder sie nutzten ihr massives politisches und wirtschaftliches Gewicht und nötigten die Geschäftspartner in aller Welt dazu, verstärkt in den USA zu produzieren und mehr Waren von dort einzukaufen. Oder aber sie erhöben Zölle auf Lieferungen aus dem Ausland und nähmen damit "Milliarden und Abermilliarden" für die Staatskasse ein. Ein scheinbar perfektes Szenario, vor dessen Hintergrund der jüngste Beschluss des Präsidenten nur logisch erscheint, weitere chinesische Produkte im Wert von rund 200 Milliarden Dollar mit Importabgaben zu belegen.

Mit der Logik ist es allerdings vorbei, wenn man Trumps ebenso enge wie verquere Gedankenwelt erst einmal verlässt. Dann nämlich wird aus der vermeintlichen Win-win-Situation für die Amerikaner rasch ein Lose-lose-Geschäft: Statt mehr in den USA zu investieren oder von dort zu importieren, fährt etwa die Volksrepublik China ihr Engagement derzeit sogar zurück - Präsident Xi Jinping kann gar nicht anders, will er nicht beim eigenen Volk und den Funktionären seiner Kommunistischen Partei als Schwächling dastehen, der sich erpressen lässt. Und die "Milliarden und Abermilliarden" an Mehreinnahmen, mit denen Trump sich brüstet, fließen zwar. Sie stammen aber nicht von chinesischen Unternehmen, sondern von deren amerikanischen Kunden.

Trumps Zoll-Attacken gegen China werden allen schaden - auch den Deutschen

In den ganzen USA und quer durch alle Branchen nehmen derzeit die Klagen von Firmen zu, dass dringend benötigte Rohstoffe und Bauteile aus dem Ausland immer teurer werden. Treten die jetzt angekündigten zusätzlichen Zölle in Kraft, werden darüber hinaus auch die Preise für elektronische Geräte, Möbel, Bekleidung und Hunderte andere Produkte steigen. Damit sind erstmals auch die Verbraucher direkt vom Handelskrieg betroffen.

Aus dem doppeltem Verlustgeschäft wird gar ein vierfaches, wenn man berücksichtigt, dass die Führung in Peking jetzt ja ihrerseits zurückschlagen und US-Produzenten, allen voran den Landwirten, das Leben weiter erschweren wird. Und noch ein Opfer gibt es: die Weltwirtschaft. Trump mag es nicht erkennen, weil er sich im Glanz der noch außergewöhnlich guten US-Wachstumsraten sonnt. Doch am Konjunkturhimmel sind längst dunkle Wolken aufgezogen, die sich irgendwann in einem heftigen Gewitter entladen könnten - auch über den Vereinigten Staaten.

Wer genau hinschaut, stellt etwa fest, dass das Welthandelsvolumen im zweiten Quartal dieses Jahres leicht geschrumpft ist. Das ist in einer Phase des globalen Wachstums höchst ungewöhnlich und in den vergangenen 20 Jahren nur zweimal in größerem Stil passiert: nach dem Platzen der Dotcom-Blase 2001 und zu Beginn der Weltfinanzkrise 2008. Beide Male folgte in den Industriestaaten eine heftige Rezession. Natürlich gibt es kein Naturgesetz, wonach sich dieses Szenario jetzt zwangsläufig wiederholt. Doch die Alarmzeichen sind unverkennbar.

Damit läuft auch Deutschland Gefahr, in den Sog der Krise zu geraten. Zwar glauben manche, die hiesigen Betriebe könnten die lachenden Dritten sein, wenn sich Amerikaner und Chinesen Knüppel zwischen die Beine werfen. Doch das ist kurzsichtig: Viele deutsche Unternehmen sind keine nationalen Gebilde mehr, sie produzieren nicht nur "daheim", sondern weltweit, und nutzen das ganze Geflecht internationaler Handelsketten. Werden diese Ketten gesprengt, weil die Politik Kostenkalkulationen und Währungsparitäten auf den Kopf stellt, wird davon kein Land stärker betroffen sein als die Bundesrepublik, deren Wohlstandsmodell auf Handel, Export und Globalisierung fußt.

Das Irritierende, beinahe Zynische ist, dass Trumps Furor gegen China ja teilweise berechtigt ist: Die Volksrepublik verstößt Tag für Tag gegen die Welthandelsordnung, sie lässt Produktpiraterie und Ideenklau zu, subventioniert inländische Firmen und gängelt deren ausländische Konkurrenten. Derlei Rowdytum müssen sich Amerikaner und Europäer, Japaner und Koreaner keineswegs gefallen lassen. Im Gegenteil: Es wäre gut, wenn sie sich China mit einem gemeinsamen Forderungskatalog und diplomatischem Druck geschlossen in den Weg stellten. Doch die Allianz wird gesprengt, wenn einer - Trump - selbst dauernd Foul spielt und damit die Idee eines regelgebundenen Welthandels diskreditiert, die über Jahrzehnte so vielen Milliarden Menschen Wachstum und Wohlstand gebracht hat.

Dass der Präsident derlei Zusammenhänge versteht, ja, dass sie ihn auch nur interessieren, ist unwahrscheinlich. Er ist gefangen in seiner Gedankenwelt, in der er der einsame Kämpfer ist, der sein Land vom Joch der Chinesen befreien muss. Es sind die amerikanischen Bürger, die ihn im wohlverstandenden eigenen Interesse aus dieser Traumwelt in die Realität zurückholen müssen. Die Chance dazu haben sie spätestens am 3. November 2020 - bei der Präsidentschaftswahl.