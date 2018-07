23. Juli 2018, 18:53 Uhr Weltgesundheitsorganisation Chronisch krank

Die Welt unterschätzt die Seuchenbekämpfung.

Von Berit Uhlmann

Seuchenbekämpfung ist eines der großen Themen der Zukunft. Niemand mit Fachkenntnis bezweifelt, dass auch künftig verheerende Epidemien aufflammen werden. In der globalisierten Welt können sich übertragbare Krankheiten rasant verbreiten. Doch die Weltgemeinschaft ist nicht ausreichend auf diese Herausforderung vorbereitet.

Wenn die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in diesen Tagen den Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo für beendet erklärt, ist das ein Ende mit Symbolkraft. Bei der Ebola-Epidemie 2014 in Westafrika hat die Behörde massiv Vertrauen verspielt. Doch sie hat aus den Vorwürfen gelernt und auf den Ausbruch im Kongo schnell und koordiniert reagiert; mit 53 Erkrankten und 29 Todesopfern ging er vergleichsweise glimpflich aus. Diese Bewährungsprobe hat die WHO bestanden - doch sie kann nicht die Versäumnisse der Länder ausgleichen, die sich nicht an ihre Zusagen in Sachen Seuchenschutz halten.

Die WHO ist chronisch unterfinanziert, ein Großteil der Mitgliedsländer noch immer nicht gerüstet, um Seuchen rasch zu diagnostizieren und einzudämmen. Die USA haben sogar millionenschwere Kürzungen im Infektionsschutz angekündigt. Derart kurzsichtiges Handeln könnte fatale Folgen haben - auch jenseits der Symbolkrankheit Ebola.