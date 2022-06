Hungerkrise:"Die kommenden drei Wochen sind entscheidend"

In Somalia leiden Menschen seit Jahren Hunger - wie dieses Kind in einem Krankenhaus in Mogadischu. Nun bleiben auch noch Getreidelieferungen aus der Ukraine aus.

Interview von Andrea Bachstein

David Miliband, 56, war britischer Umwelt- und dann Außenminister in der Regierung des Labour-Premiers Gordon Brown. Nach seinem Rückzug aus der Politik wurde Miliband 2013 Präsident des International Rescue Committee (IRC) mit Sitz in New York. Die Hilfsorganisation, auf Vorschlag Albert Einsteins gegründet, ist in 45 Ländern im humanitären Einsatz. In Deutschland arbeitet IRC mit Geflüchteten und Migranten in den Bereichen Bildung von Kindern und Jugendlichen, Integrationsprojekte für Familien, Ausbildung und Arbeitsmarktorientierung und zur Bekämpfung von Menschenhandel zusammen. Vor dem Weltflüchtlingstag an diesem Montag hat das IRC zu einer "Zeitenwende" aufgerufen.