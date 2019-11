Es waren große Worte an die große Runde. Jetzt sei der historische Moment, in Kairo werde über die Zukunft der Menschheit verhandelt, sagte UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali, an Delegierte aus 179 Ländern gerichtet. Neun Tage zog sich das Ringen hin, dann stand ein Aktionsplan "zur Eindämmung des rapiden Bevölkerungswachstums". Auf mehr als 100 Seiten riefen die Staaten sich selbst dazu auf, die Lebensbedingungen für Menschen in Entwicklungsländern zu verbessern, Familienplanung zu fördern und Frauen mehr Rechte einzuräumen. "Mehr Macht den Frauen", kommentierte damals die SZ. Das war 1994.