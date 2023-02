Von Thomas Hummel

Jochen Flasbarth ist Anfang der Woche in die USA geflogen, um das ganz große Finanzrad zu drehen. Der Staatssekretär im Bundesentwicklungsministerium verhandelt in New York und Washington über einen tiefgreifenden Wandel der Weltbank. Das Ziel ist einerseits, ärmeren Ländern zu ermöglichen, leichter an billiges Geld zu kommen. Andererseits sollen die Finanzströme dorthin gelenkt werden, wo sie zur Bekämpfung der Klimakrise benötigt werden.