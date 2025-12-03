Jeden Tag überfliegen russische Spionagesatelliten mehrmals das Gebiet der Bundesrepublik. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, die Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR exklusiv vorliegt. Demnach kommt es „täglich zu einer zweistelligen Anzahl von Überflügen“. Nach Angaben der Bundesregierung hat sich das Problem seit 2020 verschärft: Da es in den vergangenen fünf Jahren mehr russische Aufklärungssatelliten gebe, habe sich „auch die Anzahl der Überflüge über Deutschland entsprechend erhöht“, wie der Parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium Sebastian Hartmann (SPD) in der Antwort schreibt. In den fünf Jahren habe es zudem „mehrere Fälle von Störungen europäischer und deutscher Satelliten“ gegeben.