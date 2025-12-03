Zum Hauptinhalt springen

VerteidigungRussische Spionagesatelliten über Deutschland

Es gibt mehr russische Aufklärungssatelliten, deshalb habe sich „die Anzahl der Überflüge über Deutschland entsprechend erhöht“: Start einer russischen Trägerrakete in Baikonur 2020.
Es gibt mehr russische Aufklärungssatelliten, deshalb habe sich „die Anzahl der Überflüge über Deutschland entsprechend erhöht“: Start einer russischen Trägerrakete in Baikonur 2020. (Foto: Uncredited/Roscosmos Space Agency Press Service/AP/dpa)

Täglich kreisen russische Satelliten mehrmals über Deutschland. Doch bei Details dazu mauert die Bundesregierung und bringt damit das Parlament gegen sich auf.

Von Manuel Bewarder, Ben Heubl, Sina-Maria Schweikle, Berlin

Jeden Tag überfliegen russische Spionagesatelliten mehrmals das Gebiet der Bundesrepublik. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, die Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR exklusiv vorliegt. Demnach kommt es „täglich zu einer zweistelligen Anzahl von Überflügen“. Nach Angaben der Bundesregierung hat sich das Problem seit 2020 verschärft: Da es in den vergangenen fünf Jahren mehr russische Aufklärungssatelliten gebe, habe sich „auch die Anzahl der Überflüge über Deutschland entsprechend erhöht“, wie der Parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium Sebastian Hartmann (SPD) in der Antwort schreibt. In den fünf Jahren habe es zudem „mehrere Fälle von Störungen europäischer und deutscher Satelliten“ gegeben.

