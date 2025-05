Die neue Raumfahrt-Bundesministerin Dorothee Bär will Deutschlands Engagement bei der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) ausweiten und Europa unabhängiger in der Raumfahrt machen. „Wir müssen unseren deutschen Anteil an der Esa erhöhen“, sagte die CSU-Politikerin am Freitag im ZDF. Man werde bei den Verhandlungen über den Bundeshaushalt sehen, wie das genau aussehen könne. Bisher hält Deutschland 21 Prozent der Anteile an der Esa. Eine Aufstockung würde erhebliche Finanzmittel erfordern. Bär pochte aber darauf, das Thema Raumfahrt wegen seiner strategischen Bedeutung nun ernster zu nehmen: „Europa muss auch unabhängig sein.“ Hintergrund ist, dass die Europäer bis zum russischen Überfall auf die Ukraine viele Satelliten mit russischen Raketen ins All schickten, heute auch mit der US-Firma Space-X. Deren Besitzer Elon Musk hatte der Ukraine gedroht, die für die Kriegsführung wichtige Kommunikation über seine Starlink-Satelliten einzuschränken. Die Esa-Trägerrakete Ariane 6 war erst im März zu ihrem ersten kommerziellen Flug gestartet. Die Esa feierte am Freitag ihr 50-jähriges Bestehen.