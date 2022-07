Feuer und Rauch an der Front in der Region Dnipropetrowsk, davor ein Getreidefeld. Nicht selten verbrennen Felder infolge der Kämpfe.

Millionen Tonnen Weizen, Mais und Sonnenblumenkerne können derzeit nicht aus dem Kriegsgebiet gebracht werden. Umwege müssen her - und es beginnen schwierige Verhandlungen mit dem Kreml.

Von Florian Hassel, Belgrad

Es war eine positive Nachricht, die Rumäniens Transportminister Sorin Grindeanu am 7. Juli verkündete: Einen Monat vor Plan habe Rumänien eine vor 22 Jahren stillgelegte Eisenbahnlinie in den Donauhafen Galați wieder flottgemacht. "Ab sofort können Frachtzüge, die aus der Ukraine über Moldau kommen, ihr Getreide direkt im Hafen von Galați entladen", so der Minister. Auch Frachtgesellschaften, die über Rumäniens größten Hafen Constanța transportieren, und Donauschiffer haben Hochkonjunktur beim Transport ukrainischen Getreides.