Die Ukraine will mit ihrem Vorstoß in die Region Kursk nach Einschätzung des russischen Präsidenten Wladimir Putin ihre Verhandlungsposition verbessern. Moskau werde auf diesen Angriff reagieren und der ukrainische Versuch der Destabilisierung misslingen, sagte Putin. Am Montag ordnete Russland in einer zweiten Region Evakuierungen an. 11000 Menschen seien allein aus einem Grenzbezirk der Oblast Belgorod in Sicherheit gebracht worden, meldete die Nachrichtenagentur Tass. Belgorod liegt neben der Region Kursk, in die vor knapp einer Woche ukrainische Streitkräfte vorgedrungen waren. Laut dem Gouverneur von Kursk sind sie zwölf Kilometer auf russisches Gebiet vorgerückt und kontrollieren 28 Siedlungen.