Drei weitere israelische Geiseln sollen am Samstag von Islamisten im Gazastreifen freigelassen werden. Dabei handelt es sich nach Angaben der Terrororganisation Hamas um drei Männer: Eli Scharabi (52), Or Levy (34) und Ohad Ben Ami (56), der Berichten zufolge auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Seine Frau Raz, die bei dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 mit knapp 1200 Todesopfern ebenfalls verschleppt worden war, kam bereits im November 2023 frei. Im Gegenzug soll Israel 183 inhaftierte Palästinenser freilassen. Die Hamas signalisiert mit der Namensliste, dass sie die Vereinbarung über eine Waffenruhe und den Austausch von Geiseln gegen inhaftierte Palästinenser trotz der umstrittenen Pläne von US-Präsident Donald Trump für eine zumindest zeitweise Umsiedlung der Palästinenser aus dem Gazastreifen offenbar aufrechterhalten will.