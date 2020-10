Die Polizei in Hessen hat einen Großeinsatz begonnen, um Rodungsarbeiten für den umstrittenen Weiterbau der Autobahn 49 durchzusetzen. Beamte rückten am Donnerstagmorgen in den Herrenwald bei Stadtallendorf östlich von Marburg vor. Derzeit werde das Areal abgesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend werde begonnen, das Waldstück zu räumen. Für die A49 sollen Bäume im Herrenwald und im nahe gelegenen Dannenröder Forst gefällt werden. Aus Protest haben sich Aktivisten in Baumhäusern eingerichtet und Barrikaden errichtet. Die Polizei rechnet mit einem wochenlangen Großeinsatz und massivem Widerstand der Aktivisten.