Konzerte, Schule, Restaurantbesuche - in Weißrussland ist weiterhin erlaubt, was in vielen anderen europäischen Ländern wegen Corona verboten ist. Präsident Lukaschenko verharmlost das Virus und hält an einer trügerischen Normalität fest.

Da sitzt er am gedeckten Tisch, und drei Damen schmiegen sich an ihn. Ein Familienfoto aus schönen Zeiten, noch gar nicht so lange her. Viktoria Daschkewitsch hat es im Netz gepostet, die Tochter des Schauspielers Viktor Daschkewitsch. Es ist ein emotionaler Abschied. Sie schreibt von der Pandemie, und dass man in der Familie gedacht hätte, sie werde wohl schon vorüberziehen. Aber das tat sie nicht so einfach. Viktor Daschkewitsch ist Weißrusslands erstes Covid-19-Opfer.