Vier Tage nach dem Tod des Gründers der syrischen Rettungsorganisation Weißhelme in Istanbul ist gegen dessen Frau eine Ausreisesperre verhängt worden. Die Ermittlungen zum Tod von James Le Mesurier, der aus Großbritannien stammt, gingen weiter, meldete die Nachrichtenagentur Anadolu. Seine Frau sei zwei Mal verhört worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur DHA ist sie schwedische Staatsbürgerin. Le Mesurier, 48, war am Montag im Stadtteil Beyoğlu in der Nähe seiner Wohnung tot aufgefunden worden. Die Polizei vermutet, dass er aus großer Höhe stürzte. Seine Frau hatte nach Angaben von Anadolu ausgesagt, er habe zuletzt Schlafmittel und andere Medikamente eingenommen.