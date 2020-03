In Deutschland heißt "MeToo" viel reden, wenig handeln

Anders als in den USA hat die Debatte hierzulande bisher kaum Konsequenzen. Bei dem Thema verstecken sich viele hinter der Unschuldsvermutung. Praktisch bedeutet das: Im Zweifel gegen das Opfer.

Vor dem Obersten Gerichtshof in New York tritt eine Frau an die Mikrofone und verkündet das Strafmaß gegen Harvey Weinstein. Sie zeigt ein Blatt Papier, damit es jede und jeder sehen und nicht nur hören kann: 23 Jahre. Gloria Allred ist die Anwältin von Miriam Haley und Jessica Mann. Mehr als hundert Frauen werfen Weinstein sexuelle Belästigung vor, doch die Fälle dieser beiden führten schließlich zur Verurteilung.